Бишкек, , 20:17 — REGNUM За первое полугодие 2022 года коммерсанты, занимающиеся майнингом криптовалют на территории Киргизии, уплатили в бюджет республики почти в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, передаёт «Акчабар».

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Тем не менее, поступления в госказну от этого вида деятельности по-прежнему остаются мизерными.

Так, в январе–июне прошлого года майнеры уплатили лишь около 2 млн 635 тысяч сомов (1 млн 882 рубля по текущему курсу) в виде налога на деятельность, а в первой половине нынешнего года — чуть меньше 6 млн 738 тысяч сомов (около 4 млн 813 тысяч рублей).

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