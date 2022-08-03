Санкт-Петербург, 3 августа, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга планирует в судебном порядке расторгнуть договоры с инвестором Апраксина двора «Главстроем–СПб» по реконструкции двух корпусов. Об этом 3 августа сообщили в городском комитете имущественных отношений, передаёт издание «Деловой Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Апраксин двор

Комитет подал иски к ООО «Главстрой–СПб специализированный застройщик» в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Смольный подал иск о взыскании и расторжении договоров. Основанием стало нарушение сроков осуществления проектирования и реконструкции корпусов 12 и 51 на Садовой ул., 28–30.

Рассматривать иски будут в конце сентября. Это не первый раз, когда правительство города расторгает инвестиционные договоры с «Главстроем–СПб». Компания заявила о планах реконструкции территории Апраксина двора с возведением комплекса общественно-деловых зданий ещё в конце 2000-х. Такой проект оценивался в несколько десятков млрд рублей.

Но компания не приступила к работе ни на одном проекте. На этом сказалось большое число ограничений по линии охраны объектов культурного наследия. «Главстрой–СПб» не принимал их во внимание, когда работал на проектом.

Территория Апраксина двора привлекает и других инвесторов. Приспособить под современное использование площади предлагали в концерне «Питер». Компания ведёт закупку площадей Апраксина двора и занимается реконструкцией. В Смольном не идут навстречу концерну.

Отметим, что Апраксин двор также интересует и компанию GloraX. Между ней и вице-губернатором Петербурга Николаем Линченко подписано соглашение о создании в Петербурге общественно–деловой инфраструктуры.