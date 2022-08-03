Бухарест, , 17:43 — REGNUM Государственный секретарь министерства труда Румынии Кристиан Василькою упал в обморок на очередном заседании правительства страны. Об этом 3 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что причиной плохого самочувствия Василькою стало заболевание COVID-19. Первую помощь ему оказал министр здравоохранения Румынии Александру Рафила. Чиновник был в экстренном порядке доставлен в бухарестскую Больницу скорой помощи.

В данный момент состояние здоровья Василькою врачам опасения не внушает. Предполагается, что он вернется к исполнению своих обязанностей на следующей неделе.

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