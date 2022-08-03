Бухарест, 3 августа, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Государственный секретарь министерства труда Румынии Кристиан Василькою упал в обморок на очередном заседании правительства страны. Об этом 3 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что причиной плохого самочувствия Василькою стало заболевание COVID-19. Первую помощь ему оказал министр здравоохранения Румынии Александру Рафила. Чиновник был в экстренном порядке доставлен в бухарестскую Больницу скорой помощи.

В данный момент состояние здоровья Василькою врачам опасения не внушает. Предполагается, что он вернется к исполнению своих обязанностей на следующей неделе.