Лондон, 3 августа, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Британский актёр Джон Бойега не хочет присоединяться к киновселенной Marvel. Об этом сообщило издание Variety 3 августа.

Кадр из интервью для GQ Джон Бойега

По словам актёра, в настоящий момент он принимает участие в съёмках картин с небольшим бюджетом, отклонив все крупные проекты: «Пока у меня нет ничего такого на горизонте. Я хочу заниматься проектами, в которых много нюансов. Я хочу быть полезным в создании инди-фильмов, в которых есть новые и свежие идеи». Он также отметил, что не планирует сниматься в фильмах от Marvel, поскольку студии будет очень сложно снять ленту, которая сумеет превзойти «Железного человека».

Напомним, Джон Бойега получил массовую известность после роли Финна фильме «Звёздные войны. Эпизод VII». В ближайшее время актёр сыграет в сиквеле комедии «Чужие на районе» режиссёра Джо Корниша.