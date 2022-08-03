Чертковский район, Ростовская область, , 17:20 — REGNUM На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ранним утром 3 августа случилось смертельное ДТП, в результате которого травмы получили двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Около 5:50 мск в Чертковском районе водитель Renault Sandero, по предварительной информации, не справился с управлением и столкнулся со стоящим большегрузом Isuzu 28 188, затем — с попутным Ford Fusion.

В результате случившегося погиб пассажир Renault Sandero, пострадали пассажиры этого же автомобиля 2008 года рождения и 2011 года рождения. Дети находились в удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.