Париж, 3 августа, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Во Франции на заводе компании Eurenco, производящей взрывчатые вещества, произошел взрыв, сообщает 3 августа телеканал BFMTV.

Brett Neilson Взрыв

Завод Manuco, на котором произошел инцидент, расположен в городе Бержерак в департаменте Дордонь в регионе Новая Аквитания.

Отмечено, что предприятие относится к особо охраняемым объектам, его персонал насчитывает 80 человек.

По утверждению телеканала, уже известно о пострадавших людях.

Информация уточняется.