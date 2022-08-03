Во Франции произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ Eurenco
Париж, 3 августа, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Во Франции на заводе компании Eurenco, производящей взрывчатые вещества, произошел взрыв, сообщает 3 августа телеканал BFMTV.
Brett Neilson
Взрыв
Завод Manuco, на котором произошел инцидент, расположен в городе Бержерак в департаменте Дордонь в регионе Новая Аквитания.
Отмечено, что предприятие относится к особо охраняемым объектам, его персонал насчитывает 80 человек.
По утверждению телеканала, уже известно о пострадавших людях.
Информация уточняется.