Воронеж, , 17:00 — REGNUM Воронежская область готова наращивать товарооборот с государствами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом написал в телеграм-канале губернатор Александр Гусев, который 3 августа принял участие в Форуме глав регионов государств-участников ШОС в Ташкенте.

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«Мы готовы увеличить товарооборот со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Узбекистан, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан», — сказал Гусев.

Он отметил, что в 2021 году товарооборот региона со странами ШОС достиг 563 млн долларов — на 53% больше, чем годом ранее. При этом, подчеркнул Гусев, есть предпосылки к дальнейшему наращиванию товарооборота с каждым из государств.

В числе ключевых партнёров Воронежской области Гусев назвал Узбекистан.

«В 2021 году наш общий товарооборот вырос на 43%. В основном это аграрные взаимоотношения. Наши предприятия АПК (преимущественно масложировой отрасли) активно наращивают свое присутствие тут. Также мы поставляли в прошлом году кондитерские изделия, муку и мучные изделия, крахмал, сыры, йогурты, сахар. Но нам есть куда еще расти. На форуме мы договорились более предметно обсудить развитие нашего сотрудничества и в других сферах», — сказал Гусев.

По словам воронежского губернатора, у узбекского АПК есть потенциал экспорта в Воронежскую область сезонных фруктов и овощей, орехов и сухофруктов. В числе других направлений сотрудничества — создание совместных селекционных предприятий, производств по переработке плодовоовощной продукции, логистических центров с хранилищами продукции АПК, организация совместного промышленного садоводства и предприятия по переработке мясной и молочной продукции.