Бишкек, 3 августа, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об увеличении размера заработных плат государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.kg Садыр Жапаров

Своё решение президент объяснил желанием материально стимулировать и создать условия для повышения результативности и качества работы чиновников.

Также он полагает, что повышение зарплат будет способствовать привлечению высококвалифицированных кадров на государственную службу и снизит риски проявления коррупции.

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Администрация главы киргизского государства привела несколько примеров того, как изменится размер оплаты труда госслужащих, начиная с 1 августа 2022 года.

Так, средняя зарплата заведующего отделом в министерстве вырастет с 34,4 тысячи до 67,7 тысячи сомов (с 24,6 тысячи до 48,4 тысячи рублей), в местной госадминистрации — с 22,2 тысячи до 41,3 тысячи сомов (с 15,8 тысячи до 29,5 тысячи), в мэрии — с 16,9 тысячи до 39,8 тысячи сомов (с 12 тысяч до 28,4 тысячи рублей), а в сельской администрации — с 16,1 тысячи до 33,8 тысячи сомов (с 11,5 тысячи до 24,2 тысячи рублей).

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