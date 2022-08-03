Екатеринбург, 3 августа, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жителя Перми задержали за провоз боевых гранат и ножей. Об этом пишут СМИ.

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По данным телеграм-канала Baza, при досмотре на железнодорожном вокзале у него обнаружили две гранаты с запалами и пять ножей. Стражам порядка он заявил, что вёз этот груз из зоны специальной военной операции в качестве сувенира.

В отношении задержанного завели уголовное дело. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.