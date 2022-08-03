Рим, 3 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Частичный паралич лица диагностирован у бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса, написала 3 августа Ксения Собчак в своём телеграм-канале.

Анатолий Чубайс и Егор Гайдар на обсуждении депутатами плана экономических реформ

От жены Чубайса Собчак стало известно, что экс-глава Роснано всё ещё в реанимации: у него плохо функционируют руки и ноги, один глаз не закрывается, «частичный паралич лица».

Уточняется, что у пациента подтвердился диагноз «синдром Гийена — Барре».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чубайса, находящегося на курорте в Сардинии, 31 июля госпитализировали с диагнозом синдром Гийена-Барре.