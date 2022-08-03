Лондон, , 16:04 — REGNUM Аккаунт в китайской социальной сети TikTok решил закрыть британский парламент, заявили в своём обращении 3 августа главы палаты общин и палаты лордов Линдси Холл и Джон Макфолл.

TikTok

Отвечая на запрос британского депутата Нусрат Гани, спикеры обеих палат подписали заявление, в котором говорится, что аккаунт парламента Британии создали для вовлечения в политику «более молодой аудитории».

«Тем не менее в свете вашей реакции и выраженной озабоченности мы решили, что аккаунт должен быть немедленно закрыт», — заявили Холл и Макфолл.

Добавим, что запрос Гани был связан с персональными санкциями, которые китайские власти ввели в отношении неё и некоторых других британских депутатов в прошлом году.

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