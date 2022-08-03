Ереван, 3 августа, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Ереване члены молодёжного крыла оппозиционной партии «Дашнакцутюн» 3 августа вышли на акцию протеста, выступая против запрета на въезд в Армению ряду представителей армянской диаспоры. Об этом сообщает агентство Armenia Today.

Протест

По данным журналистов, протестующие пришли с плакатами «Армения — не твой дом», «Предатель, который закрывает страну для армян и открывает её для турок», «Нежелательна — власть, а не представители диаспоры». По мнению, участников акции, власти пытаются расстроить отношения между жителями Армении и аминами за рубежом.

Ранее в Армению не пустили ряд представителей Бюро АРФ «Дашнакцутюн»: сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции, Мурада Папазяна, председателя комитета «Ай дата» Нидерландов Масиса Абрамяна и других.

Напомним, представители оппозиции Армении выступают с резкой критикой премьер-министра республики Никола Пашиняна. Его называют «предателем» и обвиняют в проведении политики в интересах Турции и Азербайджана.