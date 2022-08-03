Донецк, 3 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В результате обстрела посёлка городского типа Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель. Об этом 3 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Gadini Свеча

«ВФУ (вооружённые формирования Украины — ред.) атаковали Александровку, погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка.