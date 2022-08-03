Исламабад, 3 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Пакистан не принимал участия в операции по ликвидации главы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Кабуле. Об этом газете Express Tribune сообщил пакистанский чиновник.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Этот чиновник, личность которого издание не раскрывает, утверждает, что американский беспилотный летательный аппарат не использовал территорию и воздушное пространство Пакистана.

После бегства из Афганистана у США официально нет сухопутных войск в Афганистане, а для воздушных операций необходимо пройти через воздушное пространство соседних с Афганистаном стран и получить их разрешение. Поэтому некоторые эксперты полагают, что Пакистан предоставил Вашингтону своё воздушное пространство для проведения этой операции.

«У них [у американцев] есть много вариантов в регионе, — сказал пакистанский чиновник. — Но американский беспилотник не взлетал с территории Пакистана и не использовал его воздушное пространство».

Использование Америкой воздушного пространства Пакистана для атак на командиров и боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах проживания племён всегда вызывало споры в Пакистане. Ходили слухи о том, что администрация президента США Джо Байдена пытается заключить соглашение с Пакистаном об использовании его воздушного пространства, потому что, покинув Афганистан, США рассчитывали сделать основной упор на удары с воздуха по террористическим группировкам, таким как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Афганистане, и для этого им необходимо воздушное пространство соседних с Афганистаном стран.

Имран Хан, бывший премьер-министр Пакистана, ранее заявлял в своих интервью, что не позволит США каким-либо образом использовать воздушное пространство Пакистана. Однако американские официальные лица отрицают, что направляли подобный запрос Исламабаду.

Пакистанские СМИ сообщают, что правительство весьма радо тому обстоятельству, что аз-Завахири не был убит на территории Пакистана, как его предшественник Усама бен Ладен.

В отличие от других стран, Пакистан с запозданием отреагировал на убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. МИД этой страны приветствовал «антитеррористические операции» США, выпустив короткое заявление без упоминания аз-Завахири.