Ростов-на-Дону, 3 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. У берегов Азовского моря и Таганрогского залива появилось множество огромных медуз. Об этом предупреждают в донском управлении Росприроднадзора.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медузы в Балаклаве

В Азовском море можно встретить два вида медуз — корнерот и аурелия, которые проводят зиму в Чёрном море, затем направляются в Азовское море, где остаются до осени и погибают. Однако их численность может увеличиваться в связи с высокой температурой воздуха. Скопление медуз у побережья объясняется тем, что их относит ветром.

Что касается Таганрогского залива, где ранее медузы были редкостью, то на ситуацию повлияло осолонение Азовского моря.