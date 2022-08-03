София, 3 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Временное правительство Болгарии объявило о намерении выделить около 100 тыс. левов ($52 тыс.) на осуществление ремонта системы освещения в крупнейшем в стране тоннеле «Железница» в Благоевградской области на юго-западе страны. Об этом 3 августа сообщает «Софийское телевидение».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительным данным, 29 июля нынешнего года неизвестные лица взломали электроподстанцию, обслуживающую тоннель, и похитили дорогостоящее оборудование. В итоге без света остались несколько километров структуры.

Это уже привело в ряду автоаварий.

Напомним, ранее независимые эксперты обратили внимание нового болгарского кабмина на участившиеся случаи вандализма в отношении инфраструктурных объектов по всей Болгарии.