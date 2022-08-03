Новосибирск, 3 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Руководство Росздравнадзора знает о действиях правоохранительных органов в новосибирском управлении. Об «РБК Новосибирск» сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Цитата из х/ф «Бригада». Реж. Алексей Сидоров. 2002. СССР Обыск

Напомним, что наканунев Новосибирске прошли обыски в региональном управлении Росздравнадзора.

«Им оказывается всестороннее содействие для установления всех обстоятельств», — уточнили в Росздравнадзоре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске задержали руководителя управления Росздравнадзора Елену Хрусталеву.