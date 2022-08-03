Москва, , 17:49 — REGNUM Узбекистан в последнее время становится площадкой туркоцентричных инициатив. Об этом 3 августа в своём телеграм-канале написал российский тюрколог Владимир Аватков.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока кто-то думает, что «постсоветское» от нас никуда не денется, оно всецело подвергается воздействию Анкары и других ее посредников», — подчеркнул эксперт.

По его словам, ещё одним событием, демонстрирующим, что ситуация складывается именно так, стала проходящая в Ташкенте трёхсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Узбекистана и Азербайджана.

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Участники мероприятия по итогам переговоров подписали политико-экономическую межгосударственную декларацию, а также условились прилагать усилия для развития сотрудничества во всех сферах.

В частности, представители турецких, узбекских и азербайджанских властей договорились расширить логистический потенциал своих стран, задействовав транспортные коридоры «Север — Юг» и «Восток — Запад».

Отметим, что после развала СССР власти Турции начали активно продвигать идею «тюркского мира» в Азербайджане, Казахстане, Туркмении, Узбекистане и Киргизии.

Первоначально «мягкая сила» Анкары сводилась к культурному взаимодействию с этими странами, затем был создан Тюркский совет, а в 2021 году — Организация тюркских государств, которая способствует постепенному усилению протурецкого вектора в странах Туркестана и Азербайджане.

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