* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 3 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Рахматулла Набиль, бывший глава службы национальной безопасности Афганистана, заявил, что он первым обнародовал новость о воздушной атаке США на Кабул. Он утверждает, что Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после убийства лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири бежал из Кабула. Набиль также утверждает, что лидер «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставил США информацию о местонахождении аз-Завахири, чтобы его имя убрали из чёрного списка США. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

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Набиль сообщил в серии твитов, что Сираджуддин Хаккани покинул Кабул с «большой вооружённой колонной» после авиаудара США и двинулся в сторону уезда Чарх провинции Логар. По словам Набиля, Сираджуддин, вероятно, из Логара отправится в Пактию, где имеет большое влияние.

Набиль добавил, что когда Америка планировала атаку на аз-Завахири, Сираджуддин Хаккани принимал мирные переговоры между «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и официальной делегацией Исламабада этой страны в районе Вазир Акбар Хан города Кабул.

Он процитировал источники, заявившие, что личный гостевой дом Хаккани находился недалеко от резиденции аз-Завахири, и сказал, что дом, по которому нанесли удар американские беспилотники, также принадлежал Сираджуддину Хаккани.

Набиль добавил, что Сираджуддин Хаккани при посредничестве генерала Камара Баджвы, командующего сухопутными войсками пакистанской армии, и разведки ISI попытался восстановить отношения с США и добиться исключения своего имени из американского чёрного списка. Для достижения этих целей он предоставил США адрес убежища аз-Завахири.

По словам Набиля, вероятно, только Сираджуддин Хаккани и «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сыграли роль в предоставлении укрытия для аз-Завахири.

По его словам, другая фракция «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с муллой Барадаром и муллой Якубом обеспокоены как достижением признания со стороны международного сообщества, так и ростом влияния «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С другой стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушили соглашение в Дохе, укрывая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В свою очередь, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заявили, что США нарушил соглашение, атаковав цели в Кабуле.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предал народ Афганистана и его желание нормализовать отношения с международным сообществом», — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что Америка продолжит свои действия против тех, кто угрожает безопасности США и их союзников.