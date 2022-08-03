Париж, , 15:34 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что Марокко выдало «консульское разрешение» для изгнания из Франции известного проповедника, передает BFM TV.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

Министр внутренних дел поблагодарил Марокко за выдачу разрешения, предполагая, что высылка будет произведена быстро, как только проповедник будет арестован.

«Мы вызвали его в полицейский участок, и как только полиция или жандармы арестуют Икиуссена, он будет выслан с территории страны без возможности возвращения», — отметил Жеральд Дарманен.

Проповедник проявлял активность в социальных сетях. 57-летний имам, родившийся во Франции, в Денэне и живущий недалеко от Валансьена, решил, когда достигнет совершеннолетия, по словам главы МВД Франции, не выбирать французское гражданство. Проповедник отказался от французского гражданства в возрасте 16 лет под влиянием отца, а затем пытался восстановить его.