* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, 3 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Силовики афганской провинции Балх заявили, что ими было предотвращено нападение террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на такию (специальное помещение у шиитов для празднования Ашура) в Мазари-Шарифе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», официальный представитель полиции Балха Мохаммад Асиф Вазири подтвердил факт столкновения между силами безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сообщил, что террористы планировали нападение на такию в городе Мазари-Шарифе, но эта атака была предотвращена.

«Столкновение между боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силовиками в четвёртой зоне безопасности Мазари-Шарифа продолжалось около получаса, в результате один член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был ранен и арестован, а двое других скрылись», — сказал Вазири.

Представитель полиции Балха уточнил, что конфликт вспыхнул после того, как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшие нападение на такию в 10-м округе Мазари-Шарифа, были задержаны силами безопасности, а затем их центр был обнаружен в 4-м округе и подвергся обстрелу.

Заявив, что в ходе столкновения также был убит талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он добавил, что силы безопасности продолжают розыскные мероприятия.

В последние годы группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно совершала нападения на шиитов в различных регионах Афганистана, в том числе в Мазари-Шарифе.

Недавно представитель Совета шиитских улемов Афганистана в провинции Дайкунди объявил, что в месяц Мухаррам безопасность вне мечетей и такий будет обеспечиваться совместно населением и правительственными силами, а за порядок и дисциплину внутри мечетей и такий будут ответственны сами граждане.