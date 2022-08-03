Истра, Московская область, , 15:20 — REGNUM По предварительным данным, в результате пожара на складе онлайн-ретейлера Ozon в городе Истра Московской области пострадали шесть человек. Об этом 3 августа сообщил представитель экстренных служб.

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«По предварительной информации, в результате пожара пострадали шесть человек», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее стало известно, что площадь возгорания на складе увеличилась до 35 тыс. кв. метров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МЧС сообщили, что два вертолёта Ка-32 были направлены для ликвидации пожара на складе OZON в Московской области.