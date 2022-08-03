Истра, Московская область, 3 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Два вертолёта Ка-32 направлены для ликвидации пожара на складе онлайн-ретейлера Ozon в городе Истра Московской области. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба МЧС РФ в своём телеграм-канале.

78.mchs.gov.ru Пожарный вертолет Ка-32

«К месту происшествия вылетели два вертолёта Ка-32», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом ранее стало известно, что площадь возгорания на складе увеличилась до 35 тыс. кв. метров, в работах по ликвидации пожара принимают участие 80 человек и задействовано 25 единиц техники.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МЧС сообщили, что предварительная причина возгорания на складе компании Ozon — короткое замыкание. Также рассматривается версия проведения сварочных работ в одном из помещений.