Москва, 3 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Для российских предпринимателей удобство безналичных расчетов оказывается важнее желания скрыть от налоговой службы часть доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал данные компании «Эвотор» о том, что оплата безналичным способом в торговом обороте малого и среднего бизнеса в РФ в июле 2022 достигла 63%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные

«Странно, что доля оплаты безналичным способом в торговом обороте малого и среднего бизнеса, согласно этим данным, — всего 63%, а не больше, — сказал Юденков. — Она имеет потенциал для значительного роста. Этому способствует развитие электронных сервисов для приема и проведения платежей, в первую очередь сервисов Сбера, которые позволяют продавцам товаров и услуг принимать платежи без использования платежного терминала и кассового оборудования, а также широкое распространение налогового режима самозанятости. Мы видим, что удобство для пользователя и для продавца значительно перевешивает желание бизнеса скрыть от налоговой службы часть доходов. Для многих предпринимателей экспансия бизнеса важнее, чем сиюминутная прибыль, а безналичные расчеты способствуют масштабированию предпринимательской деятельности».

Поэтому, как полагает Юденков, можно прогнозировать, что доля безналичных расчетов будет только расти.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему в РФ вырос спрос на наличные.