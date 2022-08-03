Симферополь, , 15:11 — REGNUM Памятник Освободителям Риги готовы принять и установить в Республике Крым, написал 3 августа в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя планы латвийских властей по уничтожению монумента.

Сергей Валерьевич Аксёнов Council.gov.ru

«Памятник советским воинам в Риге будет демонтирован и уничтожен, сообщили СМИ. Потомки нацистских прихвостней продолжают трусливую войну с памятниками тем, кто наголову разгромил их идейных и кровных отцов в реальных сражениях», — написал Аксёнов.

Аксёнов также заявил, что все причастные к глумлению над памятью должны ответить по российским законам, хотя бы пока и заочно.

«Уже говорил, повторю еще раз: мы готовы принять демонтированный памятник и установить его в Крыму. А если нацисты все-таки приведут свой план в исполнение, необходимо восстановить монумент на новом месте в прежнем виде», — написал Аксёнов.

«Мы — наследники победителей, потомки настоящих героев, а не палачей, предателей и неудачников, выброшенных на свалку истории. Уничтожить память нельзя», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис заявил национальному телевидению, что памятник советским воинам в парке Победы Риги после демонтажа не сохранится даже в виде фрагмента.