Таллин, , 14:58 — REGNUM

Памятник Советскому Солдату Ulgov.ru

В среду, 3 августа, около 02:30 по местному времени полиция Эстонии получила сообщение о том, что сгорел экскаватор, который днем ранее демонтировал советский военный памятник в виде пушки. Об этом сообщил эстонский портал Delfi. ee.

Побывавший на месте происшествия журналист издания подтвердил, что находившийся в деревне Аувере (северо-восточная Эстония) на территории электростанции экскаватор полностью сгорел. Наиболее вероятная версия — поджог. Следствию предстоит выяснить, кто это сделал и в чем заключался мотив поджигателей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Размер ущерба устанавливается.

Сообщается, что экскаватор должен был после демонтажа пушки снести постамент из-под нее, состоящий из насыпи и кирпичей. Поэтому он в ночное время оставался возле бывшего места мемориала.

Как сообщал ИА REGNUM, руководство энергетического предприятия Enefit Power в Ауэвере (северо-восточная Эстония) приняло решение демонтировать советский военный монумент на территории предприятия без согласования с мнением работников, профсоюзов и местных жителей.

По словам главы Нарвского профсоюза энергетиков Андрея Зайцева, работники предприятия крайне негативно отреагировали на происходящее.