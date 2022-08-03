Улан-Батор, 3 августа 2022, 14:55 — REGNUM В случае ухудшении ситуации вокруг Тайваня Монголия готова эвакуировать оттуда своих граждан. По данным МИД Монголии сейчас на острове находятся до 500 сограждан.

Монголия
Монголия
Ольга Шклярова (с) ИА REGNUM

Более 80% проживающих на Тайване монгольских граждан составляют студенты. В связи с летними каникулами половина из них вернулись на родину, к 31 июля 2022 года в Тайване находятся 462 граждан Монголии. В случае ухудшении ситуации мы будем работать согласно разработанному плану», — заявили в МИДе.

С 2 августа монгольское внешнеполитическое ведомство начало \регистрацию монгольских граждан, проживающих на Тайване.

Отметим, Монголия придерживается политики «одного Китая». В феврале 2022 года в ходе визита премьер-министра Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ правительства Монголии и КНР опубликовали совместное заявление. В документе Монголия подтверждала свою приверженность принципу одного Китая и поддержку позиции китайской стороны по вопросам, касающимся Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета.