Улан-Батор, , 14:55 — REGNUM В случае ухудшении ситуации вокруг Тайваня Монголия готова эвакуировать оттуда своих граждан. По данным МИД Монголии сейчас на острове находятся до 500 сограждан.

Монголия Ольга Шклярова (с) ИА REGNUM

“Более 80% проживающих на Тайване монгольских граждан составляют студенты. В связи с летними каникулами половина из них вернулись на родину, к 31 июля 2022 года в Тайване находятся 462 граждан Монголии. В случае ухудшении ситуации мы будем работать согласно разработанному плану», — заявили в МИДе.

С 2 августа монгольское внешнеполитическое ведомство начало \регистрацию монгольских граждан, проживающих на Тайване.

Отметим, Монголия придерживается политики «одного Китая». В феврале 2022 года в ходе визита премьер-министра Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ правительства Монголии и КНР опубликовали совместное заявление. В документе Монголия подтверждала свою приверженность принципу одного Китая и поддержку позиции китайской стороны по вопросам, касающимся Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета.