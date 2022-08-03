Аксай, Ростовская область, 3 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Ростовской области полностью потушили пожар на буксире, вспыхнувший утром 3 августа на территории судостроительного заводе в Аксае. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

ГУ МЧС России по Ростовской области В Ростовской области тушат пожар на буксире

В 13:57 мск объявлено о полной ликвидации пожара, уточнили в ведомстве. Площадь, пройденная огнём, составила 80 кв. метров.

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ИА REGNUM напоминает, что сообщение об инциденте на улице Набережной в Аксае поступило в экстренные службы примерно в 10:40 мск. Известно, что загорелась рубка на буксире. На месте происшествия работали 27 спасателей и 10 единиц техники. Пострадавших нет.