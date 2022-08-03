Донецк, 3 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля 2022 года в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 283 мирных жителя, включая 16 детей. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Pxhere.com Свечи

«По официальным данным СЦКК ДНР с начала эскалации (с 17.02.22) по состоянию на 10:30 (совпадает с мск — ред.) 03.08.22 за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских лица, в том числе 16 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получил ранения в общей сложности 1331 мирный житель, включая 87 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка.