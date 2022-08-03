Киншаса, 3 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Правительство Демократической Республики Конго потребовало от пресс-секретаря миссии ООН по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК) Матиаса Гиллмана покинуть страну в кратчайшие сроки, передает 3 августа местное издание Actualité.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Демократическая Республика Конго

По словам министра иностранных дел Кристофа Лутундулы Апалы, присутствие Гиллмана на территории страны не будет «благоприятствовать климату взаимного доверия и спокойствия» между институтами ДР Конго и миссией.

«Правительство будет очень признательно, если будут приняты меры для того, чтобы господин Гиллман покинул территорию страны в кратчайшие сроки», — цитирует его телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля миротворец ООН и двое сотрудников полиции погибли в ДРК во время уличных беспорядков. Протестующие выступали против присутствия миротворческой миссии ООН в республике.

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