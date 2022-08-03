Иксан, Южная Корея, , 14:34 — REGNUM Правительство Южной Кореи отменит «ненужные меры», чтобы сделать из пищевой промышленности новый двигатель роста. Об этом заявил премьер-министр страны Хан Док Су.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 3 августа в ходе посещения национального продовольственного кластера в городе Иксан (~246 км к югу от Сеула).

Хан Док Су отметил, что правительство «будет активно поддерживать исследования и разработки в данном секторе, развитие человеческих ресурсов, а также работать над расширением возможностей для выхода на новые рынки путем отмены ненужных правил».

Отметим, что проект продовольственного кластера стартовал в 2009 году. В нем принимают участие 124 компании.