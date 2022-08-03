Рига, , 14:31 — REGNUM Памятник советским воинам в парке Победы Риги после его демонтажа не сохранится даже в виде фрагмента, его снос будет полным. Об этом мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис сообщил национальному телевидению.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия. Kalnroze

Он рассказал, что Музей оккупации не признал ни один из его элементов имеющим художественную ценность, поэтому памятный комплекс будет полностью утилизирован, а на его месте разбит парк.

Решение о финансировании сноса памятника предусматривает выделение на эти цели около 2,1 млн евро. При этом, как сообщил Стакис, затраты на демонтаж памятника составят около 10% стоимости проекта, а остальные средства предусмотрены для преобразования территории комплекса.

Предприятие, которое проведет демонтаж, выбрано, но самоуправление в целях безопасности не будет его называть, как и дату работ, которая будет объявлена незадолго до начала демонтажа.

Также в целях безопасности не сообщается, куда будут отправлены и где утилизированы остатки снесенного советского мемориала Освободителям Риги.