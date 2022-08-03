Мэр столицы Латвии рассказал, как будут сносить памятник освободителям Риги
Рига, 3 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Памятник советским воинам в парке Победы в Риге после его демонтажа не сохранится даже в виде фрагмента, его снос будет полным. Об этом мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис сообщил национальному телевидению.
Он рассказал, что Музей оккупации не признал ни один из его элементов имеющим художественную ценность, поэтому памятный комплекс будет полностью утилизирован, а на его месте разбит парк.
Решение о финансировании сноса памятника предусматривает выделение на эти цели около 2,1 млн евро. При этом, как сообщил Стакис, затраты на демонтаж памятника составят около 10% стоимости проекта, а остальные средства предусмотрены для преобразования территории комплекса.
Предприятие, которое проведет демонтаж, выбрано, но самоуправление в целях безопасности не будет его называть, как и дату работ, которая будет объявлена незадолго до начала демонтажа.
Также в целях безопасности не сообщается, куда будут отправлены и где утилизированы остатки снесенного советского мемориала освободителям Риги.