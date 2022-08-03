Рига, 3 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Памятник советским воинам в Риге будет демонтирован и уничтожен, заявил 3 августа мэр города Мартиньш Стакис.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия.

«Музей оккупации ни один из элементов памятника не признал имеющим художественную ценность, поэтому после демонтажа он будет утилизирован», — заявил он в эфире местного телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля правительство Латвии поддержало демонтаж 69 памятников, памятных знаков и других объектов советского периода.

Также отметим, что Латвия отказала Ленинградской области в передаче памятника освободителям Риги после его демонтажа.

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