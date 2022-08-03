Москва, , 14:20 — REGNUM Не исключено, что властям Австралии придется ввести экспортные пошлины на газ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил приглашенный профессор РЭШ Александр Маланичев. Так он прокомментировал прогнозы Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) о рисках дефицита газа в 2023 году.

Флаг Австралии

«Почти 90% запасов газа в Австралии контролируют экспортеры СПГ. Более 65% всего добытого газа в 2023 году будет вывезено за рубеж, согласно заключённым долгосрочным контрактам, — сказал Маланичев. — Объем экспорта непрерывно растёт, и австралийская комиссия по защите конкуренции и прав потребителей ожидает дефицита энергии на внутреннем рынке, в частности на восточном побережье. Однако Австралия потребляет всего 6% от добытого газа, что гораздо меньше незаконтрактованных 35%, и дефицита внутренний рынок достигнет только в отдалённой перспективе. Скорее всего, комиссию беспокоит стремительный рост цен на газ, причиной которого является как общий растущий тренд цен на энергоносители, так и желание Европы заменить российский трубопроводный газ на мировой СПГ. Ситуацию также накаляют аварии и пожары на американских газовых заводах».

По мнению Маланичева, ситуацию, вероятно, исправят новые мощности СПГ, которые будут введены в строй в США не ранее 2026 года.

«А пока Австралии придётся смириться с высокими ценами, либо ввести экспортные пошлины на газ, что минимальным образом отразится на внешнем рынке, но ограничит предложение газа в будущем», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, газовый рынок Австралии продолжает оставаться профицитным.

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