Герат, Афганистан, , 14:19 — REGNUM В афганской провинции Герат вооружённые люди на мотоцикле убили двух человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Jo Naylor

Согласно источникам, неизвестные застрелили двух человек, которые находились в такси в районе Спинади 3-го округа города Герат, и скрылись на мотоцикле.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не сказали.

Число загадочных убийств в последнее время беспрецедентно увеличилось в западных провинциях Афганистана.