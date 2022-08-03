Лондон, 3 августа 2022, 14:16 — REGNUM Известный гитарист Кит Ричардс рассказал о творческих планах британской группы The Rolling Stones. Об этом 3 августа сообщил портал NME.

Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс
Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс
NME

По словам музыканта, группа может представить новые композиции до конца 2022 года, однако он пока что не знает, в каком формате они будут опубликованы. Ричардс также отметил, что в записи будущего материала примет участие ударник Стив Джордан, который заменит скончавшегося барабанщика Чарли Уоттса.

Напомним, группа The Rolling Stones была образована в 1962 году. За время своей деятельности коллектив выпустил 30 студийных альбомов, а также получил статус одной из самых успешных групп в истории рока.

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