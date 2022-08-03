Лондон, , 14:16 — REGNUM Известный гитарист Кит Ричардс рассказал о творческих планах британской группы The Rolling Stones. Об этом 3 августа сообщил портал NME.

Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс NME

По словам музыканта, группа может представить новые композиции до конца 2022 года, однако он пока что не знает, в каком формате они будут опубликованы. Ричардс также отметил, что в записи будущего материала примет участие ударник Стив Джордан, который заменит скончавшегося барабанщика Чарли Уоттса.

Напомним, группа The Rolling Stones была образована в 1962 году. За время своей деятельности коллектив выпустил 30 студийных альбомов, а также получил статус одной из самых успешных групп в истории рока.

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