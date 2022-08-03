* талибы — запрещённая в России организация

Нили, Афганистан, 3 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В уезде Навамиш афганской провинции Дайкунди талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали бывшего сотрудника сил безопасности после осады его дома в течение нескольких часов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Мохаммад Забули, бывший сотрудник сил безопасности, вернулся из Ирана 31 июля, после того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в заложники и пытали его десятилетнего сына. Он бежал в Иран после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Согласно источникам, Забули намеревался отправиться в центр содержания под стражей уезда Навамиш, чтобы спасти жизнь своего сына, но его дом был окружён талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переговоры велись в течение нескольких часов.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце концов арестовали Мохаммада Забули при посредничестве местных старейшин и пообещали освободить его сына. Однако радикалы, вопреки своим обязательствам, до сих пор держат под стражей и отца, и сына и не предоставляют никакой информации об их состоянии.

На прошлой неделе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали этого мальчика и потребовали оружие за его освобождение.

Источники со ссылкой на близких, которые смогли навестить ребёнка, говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сковали его руки и ноги цепями. Поэтому Мохаммад Забули решил вернуться в Афганистан и сдаться талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).