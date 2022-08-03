Донецк, 3 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Петровский район Донецка, а также города Макеевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:25 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 8 снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 13:35 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Макеевке и в 13:45 — восемь снарядов калибра 152 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования вновь подвергли обстрелу Петровский район Донецка.