Москва, 3 августа 2022, 13:58 — REGNUM Дальнейшие игнорирование Кишиневым требований жителей Гагаузской автономии будет большой ошибкой, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
«Кишинёв рискует пойти по очень опасному пути… Президент Молдавии расценила протесты людей в Гагаузской автономии как «попытку дестабилизации». Но дальнейшее игнорирование их мнения будет большой ошибкой», — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.
Гагаузы который день выступают с целым рядом экономических и политических требований к центральным властям страны.
Молдавская власть, активно втягиваемая в западный проект «антиРоссия», не желает даже услышать своих же граждан, отметил парламентарий.
«Подобная политика на самом деле является проявлением латентного ущемления прав целого народа, который обрёл свою государственность в Молдове. Кишинёвский режим раз за разом отклоняет любые инициативы властей автономии, доходя до политического кощунства. Мы все помним, как жестоко было подавлено решение Народного собрания Гагаузии о неподчинении запрету Георгиевской ленты. При этом президент Майя Санду планомерно отменяет свой приезд в Комрат, по-видимому, не желая обсуждать с гражданами ни их проблемы, ни складывающуюся ситуацию. Можно ли так наплевательски относиться к позиции жителей автономии, которая — по Конституции Молдовы — имеет право на самоопределение?» — подчеркнул Слуцкий.
Россия всегда поддерживала гагаузский народ.
«Мы считаем, что его мнение обязано учитываться при разработке любых стратегий, планов, выборе зарубежных партнёров, проведении внешней и внутренней политики. Молдавским властям с румынскими паспортами в кармане пора бы усвоить: они несут ответственность за всех жителей страны. В том числе тех, кто требует улучшения отношений с Россией», — подчеркнул Слуцкий.
Читайте также: В Гагаузской автономии Молдавии состоялись митинги против увеличения цен