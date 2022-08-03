Москва, 3 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Дальнейшие игнорирование Кишиневым требований жителей Гагаузской автономии будет большой ошибкой, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Кишинёв рискует пойти по очень опасному пути… Президент Молдавии расценила протесты людей в Гагаузской автономии как «попытку дестабилизации». Но дальнейшее игнорирование их мнения будет большой ошибкой», — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

Гагаузы который день выступают с целым рядом экономических и политических требований к центральным властям страны.

Молдавская власть, активно втягиваемая в западный проект «антиРоссия», не желает даже услышать своих же граждан, отметил парламентарий.

«Подобная политика на самом деле является проявлением латентного ущемления прав целого народа, который обрёл свою государственность в Молдове. Кишинёвский режим раз за разом отклоняет любые инициативы властей автономии, доходя до политического кощунства. Мы все помним, как жестоко было подавлено решение Народного собрания Гагаузии о неподчинении запрету Георгиевской ленты. При этом президент Майя Санду планомерно отменяет свой приезд в Комрат, по-видимому, не желая обсуждать с гражданами ни их проблемы, ни складывающуюся ситуацию. Можно ли так наплевательски относиться к позиции жителей автономии, которая — по Конституции Молдовы — имеет право на самоопределение?» — подчеркнул Слуцкий.

Россия всегда поддерживала гагаузский народ.

«Мы считаем, что его мнение обязано учитываться при разработке любых стратегий, планов, выборе зарубежных партнёров, проведении внешней и внутренней политики. Молдавским властям с румынскими паспортами в кармане пора бы усвоить: они несут ответственность за всех жителей страны. В том числе тех, кто требует улучшения отношений с Россией», — подчеркнул Слуцкий.

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