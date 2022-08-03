София, , 13:58 — REGNUM Известный болгарский бизнесмен Валерий Ангелов скончался на пляже элитного курорта во Враце (Северо-западная Болгария). Об этом 3 августа сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам. У 62-летнего мужчины случился сердечный приступ.

Ведется следствие.

В. Ангелов являлся культовой фигурой в балканском финансовом мире. Будучи владельцем геодезической корпорации, он активно сотрудничал с российскими, американскими и немецкими компаниями.