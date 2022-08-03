Москва, , 13:52 — REGNUM В Пекине знают, что в России поддерживают политику «единого Китая». Об этом сегодня, 3 августа, заявил пресс-секретарь президента РВ Дмитрий Песков.

Флаги России и Китая Министерство обороны Российской Федерации

Также Песком, отметил, российские власти поддерживают сбалансированные шаги руководства Китайской Народной Республики.

«При этом дополнительных контактов на высшем уровне между России и Китаем пока не запланировано», — добавил представитель Кремля.

ИА REGNUM сообщало, председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за полную поддержку принципа «одного Китая».

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