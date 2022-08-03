Владивосток, , 14:55 — REGNUM Во Владивостоке представили проект «Будущее Арктики» по созданию довузовского морского образования на острове Русском ― на базе Морского госуниверситета. Об этом сообщил Андрей Брик, заместитель председателя Совета по развитию промышленности Приморского края на заседании 3 августа.

Владивосток Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

«Налицо заинтересованность предприятий производственной сферы в грамотных специалистах. Совет по развитию промышленности предложил задействовать ресурсы дальневосточной инженерной школы, возможности МГУ им. адм. Г. И. Невельского по подготовке будущих высококлассных специалистов, владеющих передовыми технологиями. Участникам совета был представлен проект «Будущее Арктики» по созданию довузовского морского образования на о. Русском ― на базе Морского госуниверситета. Учитывая значение проекта «Будущее Арктики» в укреплении человеческого капитала на Дальнем Востоке, продвигаемая инициатива нашла поддержку со стороны администрации и Думы города Владивостока, участников Совета по развитию промышленности», ― отметил Андрей Брик.

Отметим, что на Ямале с 2017 года действует экологический волонтерский проект «Будущее Арктики», задачами которого являются ликвидация несанкционированных свалок на территории округа, силами неравнодушных жителей округа и снижение негативного воздействия человека на уникальную ямальскую природу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минвостокразвития РФ совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Агентством стратегических инициатив запустили проект «Арктический вызов».

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