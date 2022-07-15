Москва, , 15:25 — REGNUM Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Агентством стратегических инициатив запустили проект «Арктический вызов». Об этом сообщает официальный сайт проекта.

Арктика Noel_Bauza

Проект «Арктический вызов» — программа федерального уровня, нацеленная на привлечение высококвалифицированных специалистов и руководителей в субъекты Арктической зоны РФ.

В рамках программы предложено свыше 200 специальностей по девяти различным направлениям. Кадры будут привлекать в области градостроительства и ЖКХ, СМИ и информационных технологий, экономики и управления, медицины и здравоохранения, образования и культуры, природопользования и экологии, туризма и спорта, энергетики и промышленности, а также в социальные сферы.

В программе «Арктический вызов» участвуют 44 города и населённых пункта в Карелии, ЯНАО, Якутии, Чукотке, Красноярском крае, Коми, в НАО и Архангельской области, 78 работодателей, среди которых 24 — региональные министерства.

Для участия в проекте необходимо зайти на страницу арктический-вызов.рф и нажать кнопку «Принять вызов», затем выбрать отрасль, заполнить свой профиль на Leader-ID. После этого соискатель становится участником онлайн-этапа.В рамках этого этапа надо подробно и развернуто ответить на вопросы анкеты. Все участники, прошедшие по базовым критериям, будут приглашены на очный этап, который состоит из индивидуальных и групповых сессий, встреч с экспертами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ямал примет участие в программе «Арктический вызов».

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