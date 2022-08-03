Астана, 3 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Встреча глав Римской католической и Русской православной церквей в Казахстане — знаковое событие. Казахстанский политологМарат Шибутов считает, что переговоры Папы римскогоФранциска и патриархаКирилла, запланированные на середину сентября, важны для католиков и православных христиан. Об этом эксперт написал в своём телеграмм-канале 1 августа.

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По словам аналитика, особую важность съезду лидеров мировых и традиционных религий должны придать «переговоры понтифика с патриархом Русской православной церквиКириллом — вторые за последнюю тысячу лет».

«После Великой Схизмы в 1054 году Римская католическая церковь и Православная церковь предали друг друга анафеме, которые были в действии до 1965 года и, разумеется, папы с патриархами не встречались. И эта неприязнь перешла из Константинополя в Москву», — пояснил он.

Шибутов отметил, что первая встреча папы Римского и патриарха всея Руси проходила в 2016 году на Кубе, где большая часть населения — католики. Политолог подчёркивает, что для баланса им нужно было провести ещё одни переговоры в государстве, где большинство христиан православные, и Казахстан для этого вполне подходит.

«Надо еще учесть, что в Нур-Султане в Успенском соборе хранятся переданные папой Бенедиктом XVI православным мощи апостола Андрея Первозванного. В общем, это очень символичная для воцерковленных людей встреча. И уже на втором плане идут разные политические вещи и переговоры», — подытожил эксперт.