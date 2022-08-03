Москва, 3 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Россия по-прежнему готова решать проблему Украины дипломатическим путём. Об этом 3 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков рассказал, что Российская Федерация была и остаётся готовой решать украинский кризис дипломатическим путём. Он уточнил, что российские условия Киеву известны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер рассказал о готовности Москвы к переговорам по Украине.