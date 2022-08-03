Москва, 3 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Московский ЦСКА обладает скромным составом, но в команде есть хоккеисты, которые смогут помочь добиться результата. Об этом 3 августа заявил журналистам главный тренер команды Сергей Фёдоров.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров (слева)

«На данный момент состав скромный, но со вкусом», — сказал Фёдоров.

Он отметил, что из команды ушли три-четыре опытных игрока, которым не нашлось замены. Тем не менее, клуб нашёл тех, кто сможет помочь в сезоне.

В межсезонье из ЦСКА ушёл капитан команды Сергей Андронов. Но с некоторыми игроками были продлены контракты, в том числе с Владиславом Каменевым и Сергеем Плотниковым.