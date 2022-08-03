ИРИ получил рекордное число заявок на конкурс национального контента
Москва, 3 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Институт развития интернета закрыл очередной набор проектов на создание национального контента. Участниками в системе ИРИ сформировано порядка 3000 заявок, почти 1500 из которых поданы на конкурс.
Наибольшее количество заявок поступило в категории «Видеоконтент», включающей в себя художественные, документальные, анимационные сериалы и программы. На втором месте — блогосфера, контент для социальных сетей, далее — мультиформатные проекты, видеоигры и ПО, специальные проекты в интернет-СМИ.
В ближайшее время ИРИ проверит полученные заявки на соответствие требованиям конкурсного отбора и полноту представленной информации. Прошедшие валидацию заявки получат оценку независимых отраслевых экспертов — набравшие достаточный балл проекты будут рассмотрены экспертными группами Продюсерского совета ИРИ.
Очная защита проектов, дошедших до финального этапа отбора, состоится в конце сентября.